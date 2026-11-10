به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فدراسیون جهانی اتومبیلرانی (FIA) با توجه به سوابق و عملکرد قبلی فهیم‌رضا کیخسروی، وی را برای حضور در رقابت‌های جهانی دریفت برگزید.

این مسابقات با حضور ۵۰ راننده برتر دنیا، از ۲۲ تا ۲۴ آبان در شهر سِرس یونان برگزار خواهد شد.

کیخسروی در این رقابت‌ها با خودروی نیسان سیلویا S۱۳ مجهز به موتور ۲JZ به مصاف رقبای بین‌المللی خود خواهد رفت و نماینده ایران در این رویداد جهانی خواهد بود.