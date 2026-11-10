به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) آیین معنوی وداع با شهید گمنام با حضور نجات پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان و معاون مدارس سما شهرستان و جمعی از معلمان و دانش‌آموزان برگزار شد .

در این مراسم معنوی که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا برگزار شد ، دانش‌آموزان، مدیران و کارکنان مدارس سما با حضور در کنار پیکر مطهر این شهید والامقام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های بلند شهیدان و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

حضور این شهید گمنام در محیط آموزشی مدارس سما، جلوه‌ای از پیوند عمیق نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت بود و فرصتی فراهم آورد تا دانش‌آموزان در فضایی سرشار از معنویت، با رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌های شهیدان آشنا شوند.

این آیین باشکوه، در آستانه ایام فاطمیه و با یادآوری سیره و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در محیط‌های آموزشی و تربیتی و انتقال این ارزش‌های ماندگار به نسل آینده تأکید داشت.