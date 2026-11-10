پیچیدن عطر شهادت در مدرسه
میزبانی دانشآموزان مدارس سما شیروان از پیکر مطهر شهید گمنام
در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مدارس سما شهرستان شیروان میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) آیین معنوی وداع با شهید گمنام با حضور نجات پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان و معاون مدارس سما شهرستان و جمعی از معلمان و دانشآموزان برگزار شد .
در این مراسم معنوی که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدا برگزار شد ، دانشآموزان، مدیران و کارکنان مدارس سما با حضور در کنار پیکر مطهر این شهید والامقام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمانهای بلند شهیدان و ارزشهای والای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.
حضور این شهید گمنام در محیط آموزشی مدارس سما، جلوهای از پیوند عمیق نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت بود و فرصتی فراهم آورد تا دانشآموزان در فضایی سرشار از معنویت، با رشادتها، فداکاریها و ازخودگذشتگیهای شهیدان آشنا شوند.
این آیین باشکوه، در آستانه ایام فاطمیه و با یادآوری سیره و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در محیطهای آموزشی و تربیتی و انتقال این ارزشهای ماندگار به نسل آینده تأکید داشت.