شبکه‌های رادیویی صبا و فرهنگ با ویژه برنامه‌های متنوعی از جمله مرور سوابق نظامی شهید امیرعلی حاجی‌زاده و بررسی آثار حوزه دین و تاریخ اهل‌بیت (ع) مهمان مخاطبان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۲:۱۵ به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و گویندگی مهدی مجنونی، به مناسبت هفته هوافضا به مرور زندگی، سوابق نظامی و نقش‌آفرینی شهید امیرعلی حاجی‌زاده در توسعه توانمندی‌های موشکی و پهپادی کشور می‌پردازد.

همچنین برنامه «کتابگردی» رادیو فرهنگ نیز امروز ساعت ۱۲:۳۰ به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری روی آنتن می‌رود.

در این برنامه محمدعلی مومنی به معرفی کتاب‌های تاریخ اهل‌بیت (ع) می‌پردازد، فائزه غفارحدادی نویسنده کتاب «خط مقدم» مهمان بخش «کتاب‌دوست» است و حمیرا فراتی دیدگاه‌های شهروندان را درباره کتاب‌خوانی منعکس می‌کند.