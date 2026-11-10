فرماندار رابر از پیشرفت حدود ۶۰ درصدی عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در این شهرستان خبر داد و گفت: روند اجرای این طرح تاکنون جلوتر از برنامه زمان‌بندی پیش رفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، احمد کمالی در حاشیه بازدید میدانی از روند اجرای سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن در شهرستان رابر اظهار کرد: در راستای نظارت بر اجرای دقیق این طرح ملی، امروز بازدید میدانی از محدوده‌های تعیین‌شده برای سرشماری انجام شد.

وی با اشاره به اینکه عملیات سرشماری در قالب ۲۰ درصد پهنه‌های مشخص‌شده در حال اجراست، افزود: خوشبختانه تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت عملیاتی در این طرح حاصل شده و با توجه به آغاز فرآیند اجرایی از دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، روند کار از برنامه زمان‌بندی نیز جلوتر است.

فرماندار رابر با تأکید بر ضرورت مشارکت و همکاری شهروندان در اجرای دقیق این طرح ملی تصریح کرد: از همه مردم عزیز شهرستان درخواست داریم با عوامل اجرایی و مأموران سرشماری که به‌صورت میدانی فعالیت می‌کنند، همکاری لازم را داشته باشند.

کمالی همچنین از شهروندانی که از طریق پیامک برای ثبت اطلاعات دعوت می‌شوند، خواست با حساسیت و دقت لازم نسبت به تکمیل و ثبت صحیح اطلاعات خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات دقیق و صحیح حاصل از این سرشماری، مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده، توزیع عادلانه امکانات و پیگیری حقوق و نیاز‌های شهرستان خواهد بود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت رابر داشته باشد.