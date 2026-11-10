استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با سفیر جدید ایران در قرقیزستان، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های موجود برای توسعه مناسبات و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور قرقیزستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با زهرا ساعی سفیر جدید ایران در قرقیزستان، انتصاب وی به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و مرزی استان، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های موجود برای توسعه مناسبات و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور قرقیزستان تأکید کرد.

همچنین راهکار‌های تقویت تعاملات اقتصادی، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه روابط تجاری استان آذربایجان‌غربی با قرقیزستان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.