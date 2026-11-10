به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از صدور نخستین شناسه محصول سیر استان در روستای سولان و نخستین شناسه محصول زعفران در شهرستان فامنین خبر داد و گفت: اجرای نظام رهگیری محصولات کشاورزی، زمینه شفاف‌سازی زنجیره تولید، تضمین سلامت و کیفیت محصولات و تقویت جایگاه تولیدات کشاورزی استان در بازار‌های داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

حمزه خانجانی افشار با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان همدان در تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: نخستین شناسه محصول سیر استان در شهرستان همدان و روستای سولان صادر شده است؛ اقدامی که در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه نظام رهگیری محصولات کشاورزی صورت گرفته است.

او با تأکید بر ضرورت شفافیت در زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی افزود: ردیابی هوشمند محصولات از مزرعه تا بازار، امکان پایش مراحل مختلف تولید و عرضه را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در تضمین سلامت و کیفیت محصول، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ایجاد اطمینان در بازار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه سیر همدان یکی از محصولات شاخص و دارای مزیت رقابتی استان است، تصریح کرد: بهره‌گیری از نظام رهگیری و شناسه‌گذاری، زمینه معرفی بهتر این محصول، افزایش قابلیت رقابت در بازار‌های ملی و بین‌المللی و تقویت جایگاه تولیدکنندگان همدانی را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در ارزش‌آفرینی برای سیر و توسعه پایدار زنجیره تولید آن خواهد بود.

خانجانی افشار همچنین از صدور نخستین شناسه محصول زعفران استان در شهرستان فامنین خبر داد و گفت: ثبت و رهگیری زعفران نیز در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف شفاف‌سازی زنجیره تولید، ارتقای کیفیت و توسعه بازار و صادرات این محصول انجام شده است.

او افزود: پس از صدور نخستین شناسه، پیگیری‌های لازم برای ثبت و شناسه‌گذاری تمامی محصولات زعفران تولیدی استان انجام خواهد شد تا امکان ردیابی و پایش محصول در مراحل مختلف تولید و عرضه فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به جایگاه همدان به‌عنوان مهد زعفران خودرو و ظرفیت این استان در تولید زعفران زراعی مرغوب خاطرنشان کرد: استفاده از نظام شناسه‌گذاری و رهگیری، علاوه بر تقویت مزیت رقابتی زعفران همدان، زمینه معرفی بهتر این محصول در بازار‌های ملی و بین‌المللی و توسعه صادرات طلای سرخ استان را فراهم خواهد کرد.