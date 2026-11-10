رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن درخواست برای ترخیص اتوبوس‌های جدید از گمرک گفت: اگر به اندازه کافی اتوبوس و قطار مترو تامین کنیم، مردم بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.

چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران؛

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران افزود: اگرچه تاثیر اتوبوس‌ها بر آلودگی هوا سه درصد است، اما همین میزان اتوبوس برقی که در شهر فعالیت می‌کنند به اندازه خود اثرگذار هستند. اگر ما بتوانیم به اندازه کافی اتوبوس و قطار مترو تامین کنیم، مردم خودرو‌های خود را کنار می‌گذارند و از وسیله حمل و نقل عمومی به صورت ارزان‌تر و با آسایش بیشتر استفاده می‌کنند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل در ایجاد آلودگی هوای تهران، تردد بیش از ظرفیت بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و همچنین عدم تحرک هوا، فعالیت کارخانه‌ها و موتورخانه‌هاست، گفت: در تهران ۷۰ درصد میزان تردد‌ها با استفاده از وسایل نقلیه شخصی و ۳۰ درصد با وسایل نقلیه عمومی است و باید این نسبت عکس شود تا در کاهش آلودگی هوا اثربخش باشد. در پکن امروز آلودگی هوا را شاهد نیستیم، چون در مرکز شهر از خودرو‌های برقی استفاده می‌کنند.

چمران همچنین در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد دیزلی بودن سامانه گرمایشی اتوبوس‌های برقی، اظهار کرد: در این خصوص پیش از این مباحث زیادی مطرح شده است.

وی ضمن درخواست برای ترخیص اتوبوس‌های جدید از گمرک با بیان اینکه سیستم‌های اداری برای ترخیص اتوبوس‌ها از گمرک کند است، گفت: اتوبوس‌ها را از گمرک خارج کنید.



طرح حریم تهران را پیشنهاد دادیم و در دست بررسی است

رئیس شورای شهر تهران در ادامه به موضوع حریم تهران هم اشاره کرد و گفت: حریم تهران توسط رئیس جمهور وقت تصویب شده بود و ما با اینکه وظیفه‌ای نداشتیم، اما طرح حریم تهران را پیشنهاد دادیم که در دست بررسی است.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم مسیری را برویم که به یک نتیجه‌ای برسیم. نشستی را هم با شهر‌های اطراف خواهیم داشت. نحوه مدیریت حریم مهم است که با تجربه اندوخته شده در سالیان اخیر عملی می‌شود. در این خصوص بحث‌ها و بررسی‌ها در حال انجام است.

چمران با بیان اینکه شهرداری باید لایحه حریم را به شورا ارائه دهد و تصویب شود، خاطرنشان کرد: پس از آن باید لایحه در استانداری بررسی و به شورای عالی شهرسازی ارسال شود. ما باید نحوه اجرای طرح حریم را دقیق بررسی کنیم و با تفاهم با استانداری به نتیجه برسیم.



پرونده ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ ارسال شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه هر یک روز تاخیر به وضعیت حریم آسیب می‌زند، یادآور شد: محله مرتضی گرد روزی چندصد ساکن بیشتر نداشت، اما امروز ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد. در این زمینه نابسامانی وجود داشت و علت این بود که مسیر درست و منطقی برای حریم طی نشد.

چمران ادامه داد: همچنین پرونده ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ ارسال شود و در صورت غیرقانونی بودن باید تخریب ساختمان انجام شود. نهادی که تخریب می‌کند، بستگی به این دارد که در حریم کدام شهر قرار دارد.