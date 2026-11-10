مردم سمنان در دویست و پنجاه و چهارمین اجتماع شب های اقتدار و در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرای اطهر (س) با در دست داشتن عکس شهدا با آرمان های جوانان گلگون کفن این مرز و بوم تجدید پیمان کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این اجتماع که به مناسبت ایام فاطمیه بزرگداشت شهدای محله جهادیه سمنان هم بود ؛ با روضه خوانی سالروز شهادت حضرت فاطنمه زهرا (س) و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای گمنام همراه بود و مردم با فریادهای ای رهبر شهیدم راهت ادامه دارد ؛ بر تداوم مسیر مبارزه و ایستادگی در برابر دشمنان تاکید کردند