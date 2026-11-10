متهم به کلاهبرداری در پرونده با بیش از هزار شاکی در زمینه خرید و فروش طلا در بردسکن دستگیر شد.

دستگیری متهم به کلاهبرداری خرید و فروش طلا در بردسکن خراسان رضوی

دستگیری متهم به کلاهبرداری خرید و فروش طلا در بردسکن خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسکن گفت:در پی تشکیل پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش طلا و طرح شکایت تعدادی از شهروندان، با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های تخصصی، دستور قضایی برای دستگیری متهم صادر شد.

سید مجتبی عاجل افزود: متهم پس از شناسایی و دستگیری، به شهرستان منتقل شده است و پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات و رسیدگی قضایی قرار دارد.

دادستان بردسکن تصریح کرد: شناسایی و بررسی اموال مرتبط با پرونده و مالباختگان نیز در دستور کار قرار گرفته و اقدامات قضایی لازم برای استرداد اموال و تعیین تکلیف نهایی پرونده در حال انجام است.