مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تفت از اجرای عملیات اصلاح و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی به طول ۹۲۵ متر در ورودی شهر تفت یزد با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرامرز شاکری، با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح اصلاح و نوسازی ۹۲۵ متر از شبکه و خط انتقال آب در ورودی شهر تفت با هدف بهسازی و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی در محدوده ورودی شهر و هم‌زمان با اجرای طرح احداث میدان شهید سلیمانی، بنا به درخواست شهرداری و فرمانداری شهرستان در حال اجراست.

وی افزود: در قالب این طرح، ۹۲۵ متر لوله پلی‌اتیلن به قطر ۲۰۰ میلی‌متر اجرا و دو باب حوضچه نیز احداث می‌شود. اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح بیش از ۳۶ میلیارد ریال است که از محل منابع داخلی و اعتبارات عمرانی شرکت تأمین شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تفت با اشاره به بهره‌مندی شهروندان از اجرای این طرح گفت: با تکمیل عملیات اصلاح شبکه، دانشگاه پیام نور، تعدادی از مراکز خدماتی و ساکنان محله خلیل‌آباد با جمعیتی حدود هزار و ۵۰۰ نفر، از مزایای این طرح و پایداری بیشتر تأمین آب برخوردار خواهند شد.

شاکری در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در راستای هماهنگی با طرح‌های عمرانی شهر تفت، بهسازی شبکه آبرسانی و ارتقای پایداری تأمین آب در مناطق تحت پوشش انجام می‌شود.