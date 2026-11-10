در پی هشدار‌های سازمان هواشناسی مبنی بر فعال شدن سامانه بارشی در استان کرمان، تمامی نیرو‌های پلیس راه جهت تأمین ایمنی جاده‌ها و مدیریت تردد، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در پی هشدار‌های سازمان هواشناسی مبنی بر فعال شدن سامانه بارشی در استان کرمان، تمامی نیرو‌های پلیس راه جهت تأمین ایمنی جاده‌ها و مدیریت تردد، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

رئیس پلیس راه شمال استان هدف از این آمادگی و تلاش مضاعف را پیشگیری از حوادث رانندگی و تسهیل عبور و مرور در شرایط جوی نامساعد برشمرد و با هشدار لغزندگی سطح جاده‌ها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله ایمن با خودروی پیش رو را حفظ کرده و از انجام حرکات ناگهانی و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.