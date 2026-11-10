تجهیزات ۱۰۰ میلیارد تومان به بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد رسید

تجهیزات ۱۰۰ میلیارد تومان به بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیده رقیه پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده در سطح وزارت بهداشت و پیگیری‌های مستمر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و همکاران این مجموعه در وزارتخانه، تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز بیمارستان‌های استان با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تأمین و وارد استان شده است.

رقیه پناهی با اشاره به اینکه نیازسنجی تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی در جریان سفر دکتر سجاد رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت، به استان انجام شده بود، افزود: تأمین این تجهیزات در راستای پیگیری و اجرای مصوبات آن سفر صورت گرفته و خوشبختانه روند تحقق تعهدات و مصوبات سفر با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: تجهیزات تأمین‌شده متناسب با نیاز مراکز درمانی و بیمارستان‌های مختلف استان توزیع می شود تا زمینه ارتقای امکانات و زیرساخت‌های درمانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به بیماران فراهم شود.