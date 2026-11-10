معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از توافق با مقام‌های ارمنستان برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های انرژی، تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و آموزش زبان فارسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان سفر به ارمنستان و دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور، از بررسی ۱۰ تا ۱۵ موضوع همکاری میان دو کشور خبر داد و گفت: این مذاکرات حوزه‌هایی از جمله زیرساخت‌ها، انرژی، تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی و فناوری‌های نو را دربر گرفت.

وی با اشاره به استقبال نخست‌وزیر ارمنستان از گسترش همکاری‌ها افزود: پاشینیان دستور لازم برای همراهی و همکاری دستگاه‌های ارمنستان در این زمینه را صادر کرد. همچنین در این دیدار، نتایج کارگروه‌های مشترک و حدود هشت سند در دست تهیه ارائه شد و بر ضرورت حمایت از اجرای توافق‌ها تأکید شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از برگزاری نشست مشترک با معاون نخست‌وزیر ارمنستان و مسئولان چند وزارتخانه این کشور خبر داد و گفت: در این نشست، راهکار‌های افزایش گردشگری میان دو کشور و رفع موانع پیش روی آن بررسی شد.

وی با اشاره به توافق برای تقویت آموزش زبان فارسی در ارمنستان اظهار کرد: قرار است آموزش زبان فارسی از پایه پنجم ابتدایی تا دوره دانشگاهی به‌صورت پیوسته دنبال شود. ایران نیز برای تأمین کتاب‌ها و امکانات آموزشی مورد نیاز و آموزش از راه دور معلمان زبان فارسی اعلام آمادگی کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد: همکاری در زمینه هنر‌های معاصر، تبادل آثار فرهنگی، ترجمه کتاب‌های جدید دو کشور و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک از دیگر موضوعات مورد توافق بود. همچنین پیشنهاد شد استان آذربایجان شرقی و استان‌های مرتبط در ارمنستان، برخی همکاری‌های مشترک را به‌صورت مستقیم دنبال کنند.

وی با اشاره به رونمایی از ترجمه ارمنی شاهنامه در جریان این سفر گفت: تشکیل خانه شاهنامه نیز از موضوعاتی بود که در مذاکرات مطرح شد.

معاون رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ریشه‌های مشترک تاریخی و فرهنگی ایران و ارمنستان خاطرنشان کرد: زبان و فرهنگ می‌تواند به‌عنوان پلی برای تقویت ارتباطات دو ملت عمل کند و زمینه توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را فراهم آورد.