با صدور حکم فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، طاهر کبوتری، مربی باتجربه قایقرانی مهاباد، رسماً مسئولیت هدایت تیم ملی روئینگ پسران زیر ۱۸ سال کشور را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره ورزش مهاباد با تبریک این موفقیت، خاطرنشان کرد که تجربه حضور کبوتری در مسابقات بین‌المللی آسیا و نقش‌آفرینی وی در آماده‌سازی ملی‌پوشان در اردو‌های سد مهاباد، از عوامل اصلی این انتخاب بوده است.

وی با اشاره به هدف بزرگ تیم ملی یعنی حضور در ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل، تأکید کرد که این انتصاب، نشان‌دهنده توانمندی مربیان منطقه در تربیت قهرمانان است.

کبوتری که پیش از این در مسابقات آسیا در چین نیز در کادر فنی حضور داشت، اکنون ماموریت دارد استعداد‌های دانش‌آموزی ایران را برای رقابت‌های جهانی آماده کند.