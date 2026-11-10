به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران گوشتی سربداران سبزوارگفت: ۲۲۰ عضو این شرکت در ماه تامین حدود یک میلیون قطعه جوجه را برعهده دارند.

علیرضا کارگری افزود: تنها حلقه مفقوده زنجیره تولید مرغ درشرکت تعاونی ما در سبزوار شبکه توزیع و فروش بود که با راه اندازی روستا بازار این حلقه نیز افزوده شد و زنجیره تولید مرغ از نهاده تا گوشت مرغ و فروش ان تکمیل شد.

رئیس اداره تعاون روستایی سبزوار نیز گفت: منطقه سبزوار با ۴۷۰ واحد مرغداری حدود ۳۰ درصد از مرغ خراسان رضوی را تولید می‌کند که راه اندازی این روستا بازار که در ادامه روز بازار‌های روستایی بود برای حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم محصول به سفره مردم انجام شد.

محمدرضا حقیقی افزود: با توجه به وجود شرکت تعاونی‌های فعال در زمینه شترداری، ماهیان سردابی و خاویار و همچنین محصولات گلخانه‌ای در نظر داریم ۵ روستا بازار با محصولات متنوع تا پایان امسال در سبزوار راه اندازی کنیم.