بارش برف پاییزی، ارتفاعات سبلان و مناطق سردسیر استان اردبیل را رنگ‌وبویی زمستانی بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با آغاز موج جدیدی از بارش‌های پاییزی، استان لردبیل سیمایی متفاوت و سپید به خود گرفت.

با فرود نخستین دانه‌های برف بر ارتفاعات و نواحی مختلف استان، لذت تماشای منظره‌ای خیره‌کننده با هیجان و در عین حال نگرانی‌هایی در حوزه تردد و آموزش همراه شد.

بارش برف که اگرچه در برخی نقاط به صورت خفیف بود، اما لبخند رضایت را بر لبان کشاورزان نشاند؛ چرا که این بارش‌های به‌موقع، ذخایر آبی و سلامت محصولات آینده را تضمین می‌کند.

هم‌زمان، این پدیده با پوشاندن ارتفاعات، منظره‌ای بدیع و زیبا به پهنه استان بخشیده است که چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.