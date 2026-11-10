با پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی و اقدامات اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت هوشمند گستر پارس، مالک فروشگاه برنامه‌های اندرویدی مایکت، در آستانه عرضه اولیه سهام در فرابورس ایران قرار گرفته است؛ اقدامی که در ادامه سیاست تسهیل ورود کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه و اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه، یکی از مسیر‌های توسعه ابزار‌های تأمین مالی و افزایش ظرفیت رشد کسب‌وکار‌های نوآور در اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ رویکردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران، پیگیری آن را در دستور کار قرار داده است.

در همین چارچوب، سهام شرکت هوشمند گستر پارس، مالک فروشگاه برنامه‌های اندرویدی «مایکت»، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در فرابورس ایران عرضه اولیه خواهد شد. این شرکت از کسب‌وکار‌های شناخته‌شده اقتصاد دیجیتال کشور است و سهام آن در تابلوی دانش‌بنیان بازار نوآفرین فرابورس عرضه می‌شود.

بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، در این عرضه اولیه مجموعاً ۴۵ میلیون سهم، معادل ۹ درصد از سهام شرکت، به روش ترکیبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در مرحله نخست، ۳ درصد از سهام شرکت از طریق روش حراج به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد و در مرحله دوم، ۶ درصد باقی‌مانده با قیمت ثابت به سایر سرمایه‌گذاران عرضه خواهد شد.

پیش از این سیدعلی مدنی‌زاده در مراسم نواختن زنگ معاملات بورس، درباره ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه گفته بود که اقدامات مناسبی برای ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بورس انجام شده و چند شرکت فعال در این حوزه در سال جاری وارد بازار سرمایه خواهند شد.

به گفته وزیر اقتصاد ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد بوده و با وجود چالش‌های حقوقی و اجرایی، اقدامات لازم برای تحقق آن انجام شده است.

در ۹ شهریور ۱۴۰۵ نیز مدیرعامل فرابورس اعلام کرد نماد مایکت در تابلوی دانش‌بنیان بازار نوآفرین درج شده و مراحل ارزش‌گذاری را طی کرده است تا برای عرضه اولیه آماده شود.

اجرای تکلیف برنامه هفتم برای ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بورس

عرضه اولیه مایکت در چارچوب تکالیف قانونی پیش‌بینی‌شده برای توسعه اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود. بر اساس بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه پذیرش شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان را در بازار اوراق بهادار فراهم کند.

همچنین ماده ۶۴ همین قانون، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به ۱۰ درصد تا پایان برنامه هفتم را هدف‌گذاری کرده است. تحقق این هدف، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری، به فراهم شدن بستر‌های مناسب برای رشد بنگاه‌های دیجیتال، تسهیل سرمایه‌گذاری و دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی پایدار نیاز دارد.

تسهیل ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه را می‌توان یکی از اقدامات اجرایی در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم دانست؛ اقدامی که با فراهم کردن امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ظرفیت توسعه فعالیت این کسب‌وکار‌ها را افزایش می‌دهد.

بازار سرمایه؛ مسیر جدید تأمین مالی کسب‌وکار‌های نوآور

شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال، به دلیل ماهیت فعالیت و ظرفیت توسعه بازار، برای گسترش خدمات، افزایش مقیاس فعالیت و سرمایه‌گذاری در فناوری، به منابع مالی متناسب با مدل کسب‌وکار خود نیاز دارند. بازار سرمایه می‌تواند با فراهم کردن امکان عرضه سهام و استفاده از ظرفیت مشارکت سرمایه‌گذاران، بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.

پذیرش شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بورس و فرابورس، از یک سو امکان دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی گسترده‌تر را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، با الزام به رعایت مقررات افشا و شفافیت اطلاعاتی، زمینه ارتقای انضباط مالی و نظارت بر عملکرد آنها را به وجود می‌آورد.

همچنین ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه می‌تواند فرصت آشنایی سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌ها و مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد دیجیتال را افزایش دهد و زمینه مشارکت منابع مالی در توسعه این بخش از اقتصاد را فراهم سازد.

بر این اساس، عرضه اولیه مایکت را می‌توان یکی از گام‌های عملی در مسیر اجرای سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل حضور شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان در بازار سرمایه ارزیابی کرد؛ مسیری که تداوم آن می‌تواند به تنوع‌بخشی به شرکت‌های پذیرفته‌شده، توسعه روش‌های تأمین مالی و تقویت سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند.