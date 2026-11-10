در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، یک نوجوان فلسطینی به شهادت رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ صهیونیست‌ها پس از به شهادت رساندن این نوجوان در روستای «برقه» در شمال غرب نابلس، پیکر او را ربودند.

در حمله به این روستا، ۳ تن هم زخمی شدند. نظامیان صهیونیست با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، دست کم ۷ تن را بازداشت کردند و خانه‌های فلسطینیان را تفتیش کردند. شهرکنشینان صهیونیست هم در منطقه‌ای در مرکز کرانه باختری، با پرتاب سنگ به خودرو‌های فلسطینی حمله کردند.