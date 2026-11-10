به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هم اکنون در بیش از ۶۰ درصد از مساحت کل آذربایجان غربی مطالعات طرح‌های آبخیزداری اجرا شده است.

بارش‌های سیل آسا و وقوع مخاطراتی مثل سیل لزوم برنامه ریزی‌های دقیق برای جلوگیری از خسارات ناشی از آن را می‌طلبد.

یکی از مهمترین این اقدامات اجرای طرح‌های آبخیزداری داری است.

طرح‌های آبخیزداری در سه بخش احداث سازه‌های مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی قابل اجراست.

هم اکنون در بیش از ۶۰ درصد از مساحت کل آذربایجان غربی مطالعات طرح‌های آبخیزداری انجام شده که ۷۰ درصد از این طرح‌ها اجرا و ۳۰ درصد نیز در حال اجراست.

احداث سازه‌های سنگی-ملاتی، گابیونی و خاکی در نقاط مستعد آذربایجان غربی موجب کنترل روان‌آب‌ها، کاهش فرسایش خاک و تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی شده است.

هدف از اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌توان به اصلاح و توسعه مراتع از طریق بذر کاری، حفاظت قرق، کشت علوفه، تبدیل دیمزار‌های کم بازده به مراتع دست کاشت، نهال کاری و توزیع نهال رایگان در حوزه آبریز جهت حفاظت از آبخوان، کنترل و حفظ منابع آبی، ذخیره آب‌های زیرزمینی و در نهایت توسعه و اشتغال زایی و تامین اقتصاد روستائیان اشاره کرد.