مردم شهرستان کهگیلویه با حضور گسترده به استقبال لاله‌های آسمانی رفتند و سه شهید خوشنام را تا بهشت بدرقه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مردم شهیدپرور کهگیلویه از حومه غربی تا حومه شرقی و در ادامه در میدان مرکزی شهر دهدشت، با حضور در مسیر تشییع، ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

در این آیین، حضور کودکان، نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها در کنار اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای ویژه به مراسم بخشیده بود و نشان داد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان نسل‌های مختلف جامعه زنده و جاری است.

سرهنگ اقبالی فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه در حاشیه این مراسم، هدف از برگزاری چنین آیین‌هایی را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان عنوان کرد و بر ضرورت آشنایی نسل امروز با راه و آرمان‌های شهدا تأکید داشت.

حجت الاسلام وحدانی‌فر امام جمعه دهدشت، نیز با اشاره به جایگاه والای شهدای گمنام اظهار کرد: این شهدا برای شهر‌ها برکت به همراه می‌آورند و برگزاری چنین آیین‌هایی نشان‌دهنده زنده نگه داشتن راه شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان است.

در پایان این مراسم، پیکر مطهر شهدای گمنام پس از تشییع و بدرقه در میدان مرکزی دهدشت، برای خاکسپاری به شهر یاسوج منتقل شد.