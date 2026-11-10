به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس ستاددیه استان گفت:۶۲۵زندانی جرائم غیر عمد و مالی که درحال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند، درسالجاری به همت این مجموعه مردمی آزاد وبه آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

محمد علی نژاد درحاشیه جلسه ستاددیه استان افزود:مجموع مبلغ بدهی یا محکومیت این زندانیان یک همت وپانصد میلیارد تومان بوده که ۶۹۰ میلیاردریال آن ازسوی ستاددیه، خیرین و تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود:درجلسه امروز ستاددیه هم پرونده ۴۴ نفراز زندانیان بابدهی ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مطرح شد که ۱۵۰ میلیارد ریال آن ازسوی ستاددیه وخیرین پرداخت می‌کنند.