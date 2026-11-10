به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی گفت: با پیگیری‌های مستمر استاندار خوزستان، وزارت کشور و وزارت امور خارجه و همچنین ملاقات‌های مرزی سرکلانتر‌های مرزها، مرز مسافری و تجاری چذابه از امروز ۱۹ مهر برای تردد زائران بازگشایی شد.

وی ادامه داد: رایزنی‌ها برای بازگشایی مرز تجاری میان ایران و عراق انجام شد و در حال حاضر مرز تجاری هم باز است.

مرز بین المللی چذابه ۲۹ مهرماه امسال در دو بخش مسافری و تجاری توسط عراق بسته شده بود.