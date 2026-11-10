

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی از آغاز دور جدید طرح پایش زندانیان در زندان‌های استان خبر داد و گفت: در اجرای این طرح، وضعیت قضایی زندانیان با هدف شناسایی ظرفیت‌های قانونی برای ارفاقات قضایی، کاهش جمعیت کیفری و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قاسمی با تأکید بر اینکه فلسفه اجرای مجازات، تنها تنبیه نیست، بلکه اصلاح رفتار مجرمان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی است، افزود: کاهش جمعیت کیفری، جلوگیری از نگهداری غیرضروری افراد در زندان و ارتقای کارکرد اصلاحی و تربیتی زندان‌ها از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

وی با تشریح محور‌های اجرایی طرح پایش زندانیان گفت: در این فرآیند، وضعیت قرار تأمین متهمان زندانی، امکان فک یا تخفیف قرار‌های تأمین، رد مال و استرداد اموال ناشی از جرم، تعلیق اجرای مجازات، بهره‌مندی از نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت دقیق بررسی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی افزود: همچنین امکان پذیرش توبه متهمان و محکومان غیرقطعی، در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است و بررسی شرایط قانونی مربوط به جرایم حدی واجد شرایط و فاقد سابقه نیز در دستور کار کارگروه‌های پایش قرار دارد تا در صورت احراز شرایط، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

قاسمی با اشاره به اهمیت اقدامات اصلاحی و تربیتی در دوران تحمل حبس گفت: بررسی ظرفیت‌های اشتغال، مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی زندانیان نیز از دیگر محور‌های این طرح است؛ چراکه توانمند سازی زندانیان و ایجاد زمینه اشتغال پس از آزادی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار جرم و بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی داشته باشد.

وی افزود: کارگروه‌های پایش زندانیان با بررسی فوق‌العاده پرونده‌ها و در بازه زمانی مشخص، ضمن رعایت حقوق شاکیان و حفظ حقوق عمومی، نسبت به شناسایی موارد واجد شرایط و اتخاذ تصمیمات قانونی اقدام خواهند کرد تا از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین برای کاهش جمعیت کیفری و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات به‌درستی استفاده شود.