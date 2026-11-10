به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، ورزشگاه تختی جم میزبان یکی از تقابل‌های مهم فصل بین دو تیم پارس جنوبی جم و پالایش نفت بندرعباس بود؛ دیداری که در نهایت با نمایش یک‌طرفه و برتری قاطع ۴ بر یک شاگردان رضا مهاجری به پایان رسید.

شاگردان مهاجری از همان دقایق ابتدایی با ارائه فوتبالی روان و تهاجمی، دروازه تیم پرهزینه بندرعباسی را تحت فشار قرار دادند. پس از هدر رفتن یکی دو موقعیت جدی، سرانجام حملات جمی‌ها در دقیقه ۲۱ به ثمر نشست و علی ملکوتی‌خواه گل نخست بازی را وارد دروازه مهمان کرد.

سپس در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، مهدی قلیچ‌خانی گل دوم را به ثمر رساند تا میزبان با برتری مطمئن ۲ بر صفر راهی رختکن شود.

برای هرمزگانی‌ها هم پیمان رنجبری تک گل این تیم را به ثمر رساند.

فشار دوباره طلایی‌پوشان جم در دقایق پایانی به اوج رسید؛ جایی که مهدی سوادکوهی در دقیقه ۹۰ تیر خلاص را شلیک کرد و گل سوم را به ثمر رساند و در دقیقه ۳+۹۰ علیرضا امیرخانی با زدن گل چهارم، جشنواره گل پارس جنوبی را تکمیل کرد.