معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دیدار با معاون نخست‌وزیر ارمنستان، بر ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

تأکید ایران و ارمنستان بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و ارتقای روابط دوجانبه

تأکید ایران و ارمنستان بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و ارتقای روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، که در رأس هیئت عالی‌رتبه‌ای برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان به ایروان سفر کرده است با «مهر گریگوریان»، معاون نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین در مورد تعدادی از مسائل مربوط به ارتباطات منطقه‌ای تبادل نظر کردند و خاطرنشان کردند که تقویت ثبات، توسعه روابط اقتصادی و رفع موانع ارتباطی، فرصت‌های جدیدی را برای کشور‌های منطقه ایجاد خواهد کرد.

«مهر گریگوریان»، معاون نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان، بر اعتماد سیاسی بین ارمنستان و ایران، دستور کار اقتصادی مبتنی بر منافع متقابل و علاقه مشترک به گسترش همکاری‌ها، که پایه محکمی برای ارتقای روابط دوجانبه به سطح جدید و استراتژیک است، تأکید کرد.

طرفین همچنین بر ظرفیت بالای توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی بین ارمنستان و ایران تأکید کردند و با رضایت از رشد گردش مالی ثبت شده در سال‌های اخیر یاد کردند.

گریگوریان و پورمحمدی از پیشرفت کار‌های مقدماتی برای برگزاری نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان که قرار است امروز - سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه - در ایروان برگزار شود، ابراز رضایت کردند.