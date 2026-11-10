به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معترضان اعلام کردند: این تحصن را مقابل ساختمان دولت دستکم به مدت ۳۰ روز ادامه خواهند داد.

معترضان علاوه بر کاهش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی، خواستار رسیدگی دولت به کاهش قیمت محصولات کشاورزی و مشکلات ناشی از مواد مخدر هستند.

آنها می‌گویند تا زمانی که قیمت سوخت کاهش نیابد حاضر به مذاکره با دولت نیستند. قیمت سوخت در این کشور در نتیجه جنگ علیه ایران حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بطوریکه هر لیتر گازوئیل معادل یک دلار و ۳۰ سنت به فروش می‌رسد.