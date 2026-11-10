به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار تربت‌حیدریه با تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش کشاورزی شهرستان گفت: ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی، باغی، دامی، طیور و شیلات تربت‌حیدریه سالانه به ۴۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۵ همت، می‌رسد که نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این شهرستان در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی استان و کشور است.

مجتبی شجاعی در نشست با مدیران بخش کشاورزی تربت حیدریه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده در شهرستان تربت‌حیدریه در حوزه تولیدات زراعی، باغی، دام و طیور اظهار کرد: کشاورزی یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی شهرستان بویژه در بخش رخ که قطب مهم کشاورزی شهرستان محسوب می‌شود.

شجاعی اضافه کرد: بر اساس آمار‌های موجود، سالانه حدود ۱۰ همت ارزش ناخالص تولیدات زراعی، ۲۰ همت تولیدات باغی و ۱۵ همت تولیدات دام، طیور و شیلات است که در مجموع ارزش ناخالص تولیدات این بخش را به ۴۵ همت، معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان، می‌رساند.

وی افزود: تربت‌حیدریه با وسعتی حدود سه‌هزار و ۷۹۹ کیلومترمربع دارای ۱۹ هزار و ۴۴۰ بهره‌بردار بخش کشاورزی می‌باشد که نقش مهمی در چرخه تولید، اشتغال و اقتصاد شهرستان و استان را دارد و این ظرفیت انسانی در کنار منابع طبیعی، اراضی مستعد و تجربه دیرینه کشاورزی، سرمایه ارزشمندی برای توسعه اقتصادی شهرستان به شمار می‌رود.

شجاعی ادامه داد: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار و تسطیح، تجهیز و نوسازی ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی از دیگر اقدامات و ظرفیت‌های مهم شهرستان است. با توجه به محدودیت منابع آبی، امروز ضرورت دارد تمام برنامه‌ریزی‌های توسعه کشاورزی بر محور مدیریت مصرف بهینه آب، افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوری‌های نوین متمرکز شود.