مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به برودت هوا و ضرورت حفظ پایداری شبکه گازرسانی، رصد شبانه‌روزی مصرف در تمامی بخش‌ها در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

هشدار قاطع شرکت گاز چهارمحال و بختیاری: قطع بدون اخطار گاز صنایع، کشاورزی و مصارف تجملاتی در صورت نقض الگوی مصرف

هشدار قاطع شرکت گاز چهارمحال و بختیاری: قطع بدون اخطار گاز صنایع، کشاورزی و مصارف تجملاتی در صورت نقض الگوی مصرف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جهانبخش سلیمیان گفت: به تمامی مشترکان در بخش‌های صنایع، کشاورزی و همچنین صاحبان مصارف تجملاتی؛ به‌ویژه استفاده‌کنندگان از گرماتاب‌ها در فضا‌های باز، باغ‌ویلا‌ها و مراکز تفریحی و تجاری؛ اخطار قاطع داده می‌شود که ملزم به رعایت دقیق الگو‌های مصرف و ضوابط تعیین‌شده هستند.

وی افزود: تیم‌های گشت و بازرسی پایش مصرف به‌صورت مداوم و سرزده در سطح استان فعال هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخطی از الگو، اتلاف انرژی یا استفاده غیرمجاز از وسایل گرمایشی تجملاتی (گرماتاب)، جریان گاز واحد مربوطه بدون هیچ‌گونه اخطار قبلی قطع خواهد شد.

وی گفت: در شرایط فعلی، اولویت اصلی حفظ پایداری شبکه و تأمین گرمایش بخش خانگی است و با هرگونه رفتار غیرمسئولانه در مصرف انرژی طبق قانون برخورد خواهد شد.