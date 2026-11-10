مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل آذربایجان غربی از عملیات اصلاح هندسی در ۸۲ مسیر پرحادثه استان خبر داد و بر نیاز مبرم به بودجه کلان برای استانداردسازی محور‌های استراتژیک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی، از پیشرفت اقدامات ایمنی در محور‌های برون‌شهری استان خبر داد.

وی افزود: از مجموع ۸۲ نقطه پرحادثه شناسایی‌شده، ۵۴ نقطه به‌طور اساسی اصلاح شده و سایر نقاط نیز به‌صورت موقت آشکارسازی شده‌اند. وی افزود که ۲۸ نقطه باقی‌مانده نیز در انتظار تأمین اعتبار برای اجرای نهایی طرح‌ها هستند.

شکری با اشاره به تقویت نظارت هوشمند، از افزایش تعداد دوربین‌های ثبت تخلفات از ۴۱ به ۵۱ دستگاه خبر داد و اعلام کرد که با تکمیل مناقصات جدید، ظرفیت این سامانه‌ها تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. وی همچنین از اجرای ۴۰ کیلومتر نیوجرسی با اعتبار ۷ هزار میلیارد تومان و روکش آسفالت ۶۰۰ کیلومتر از مسیر‌های شریانی با بودجه‌ای نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان خبر داد.

اوبا اشاره به چالش‌های مالی در مسیر‌های کلیدی، تصریح کرد: برای ارتقای ایمنی و استانداردسازی حدود ۵۴۰ کیلومتر از مسیر سقز به بازرگان، نیاز به اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان وجود دارد.

وی همچنین به نیاز بودجه برای تکمیل زیرساخت‌های کریدور بندر امام خمینی (ره) اشاره کرد.

در پایان، شکری با اشاره به ثبت بیش از ۱۵۴ میلیون تردد در استان و احداث ۳۰ مجتمع استراحتگاهی، تأکید کرد که ایمنی جاده‌ها نیازمند رویکردی چندجانبه شامل اصلاح هندسی، آموزش کاربران، ایمنی خودرو‌ها و نظارت مستمر بر تخلفات است.