\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f \u0648\u0648\u0634\u0648\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646\u200c\u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0628\u06a9 \u0634\u0627\u0626\u0648\u0644\u06cc\u0646\u200c\u0686\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0634\u0627\u0628\u0648\u0631\u060c \u0628\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06f6 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0637\u0644\u0627\u060c \u06f5 \u0646\u0642\u0631\u0647 \u0648 \u06f3 \u0628\u0631\u0646\u0632\u060c \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645 \u062a\u06cc\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062f\u0698\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0631\u0636\u0648\u0627\u0646\u06cc\u060c \u062f\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0623\u0633 \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u062f\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0698\u0648\u0631\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0646\u0638\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0646\u0642\u0634\u200c\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.