­نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور، گفت: تفکیک مسیر تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از صنایع کوچک و متوسط، مهم‌ترین اصل در اصلاح نظام تأمین مالی کشور است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی طغیانی افزود: باید بنگاه‌های بزرگ را با سازوکار‌های مختلف به سمت تأمین مالی از بازار سرمایه سوق دهیم و بانک‌ها را به تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط هدایت کنیم؛ هزینه‌های مالی بالا برای بنگاه‌های بزرگ قابل تحمل است، اما می‌تواند بنگاه‌های کوچک و متوسط را با مشکلات جدی مواجه کند.

وی با اشاره به راهکار‌های تأمین مالی پایدار فعالیت‌های اقتصادی کشور، گفت: در همه جای دنیا تأمین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود، اما متأسفانه در کشور ما بخش عمده تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط کنونی فشار زیادی بر نظام بانکی وارد می‌شود، به‌ویژه آنکه بنگاه‌های بزرگ به مشتریان اصلی بانک‌ها تبدیل شده‌اند، افزود: مهم‌ترین اقدامی که باید در این زمینه انجام دهیم و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته، این است که بانک‌ها را به سمت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط هدایت کنیم و بنگاه‌های بزرگ را با استفاده از سازوکار‌های مختلف به سمت بازار سرمایه سوق دهیم.

طغیانی ادامه داد: بنگاه‌های بزرگ از اعتبار و نام نشانِ شناخته‌شده برخوردارند و توانایی پرداخت سود‌های بالاتر را نیز دارند؛ بنابراین، هزینه‌های مالی بالاتر لزوماً فعالیت آنها را با مشکل مواجه نمی‌کند، اما همین هزینه‌ها می‌تواند بنگاه‌های کوچک و متوسط را از چرخه فعالیت خارج کند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: در حال حاضر این بنگاه‌ها گرفتار نرخ‌های سود بالاتر و در برخی موارد تأمین مالی غیررسمی شده‌اند که این شرایط آثار مخربی بر فعالیت آنها دارد؛ از این رو، تفکیک مسیر تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از صنایع کوچک و متوسط، مهم‌ترین اصل در اصلاح نظام تأمین مالی کشور است.