به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه امروز سه شنبه از اواسط روز، کاهش ناپایداری داریم گفت: از امروز تا اواخر روز چهارشنبه آسمان استان بیشتر صاف تا نیمه ابری است، اما از چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه دوباره آسمان نیمه ابری تا ابری و بارش‌های پراکنده خواهیم داشت.

نوروزیان افزود: از عصر پنجشنبه تا اواسط هفته آینده هوای مازندران پایدار و افزایش نسبی دمای هوا داریم.

وی گفت: دریا هم امروز مواج است و برای فعالیت دریایی مناسب نیست، اما از اواسط فردا با کاهش موج، برای فعالیت‌های دریایی مناسب پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنین درباره مقدار بارش‌های شبانه روز گذشته در استان گفت: بیشترین بارش‌های ۲۴ ساعت گدشته در امیرآباد بهشهر با ۱۰۰ میلی متر، کلاردشت با ۸۱ میلی متر و کیاسر ۷۳ با میلی متر ثبت شد و بیشترین بارش برف هم در دلیرچالوس با ۱۵ سانتیمتر بود.

نوروزیان با اشاره به اینکه آبان امسال میانگین بارش استان ۴۳ میلی متر بود که در مقایسه با پارسال با ۲۰ میلی متر بیشتر شد، اما در مقایسه با دوره بلندمدت با ۴۷ میلی متر، کاهش داشت.

وی همچنین گفت: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و سردترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ درجه سانتیگراد بود و گلوگاه با ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و دلیر چالوس با ۳ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین مناطق استان بودند.