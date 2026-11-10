در بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی شهرستان بهارستان، یک محل غیربهداشتی نگهداری کله‌پاچه در قالب گاراژ، در محدوده بیابان‌های نسیم‌شهر شناسایی و ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این محل شرایط بهداشتی لازم را برای نگهداری فرآورده‌های دامی نداشته و بخشی از محصولات آن در یک واحد طباخی عرضه می‌شده است.

این بازرسی با حضور نماینده فرمانداری و مشارکت ادارات دامپزشکی، شبکه بهداشت، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی انجام شد و با دستور مقام قضایی، تمامی فرآورده‌های مکشوفه معدوم شد.