معدومسازی ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در بهارستان
در بازرسی مشترک دستگاههای نظارتی شهرستان بهارستان، یک محل غیربهداشتی نگهداری کلهپاچه در قالب گاراژ، در محدوده بیابانهای نسیمشهر شناسایی و ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
این محل شرایط بهداشتی لازم را برای نگهداری فرآوردههای دامی نداشته و بخشی از محصولات آن در یک واحد طباخی عرضه میشده است.
این بازرسی با حضور نماینده فرمانداری و مشارکت ادارات دامپزشکی، شبکه بهداشت، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی انجام شد و با دستور مقام قضایی، تمامی فرآوردههای مکشوفه معدوم شد.
این اقدام با هدف صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه مواد غذایی غیربهداشتی انجام شده و برخورد با مراکز متخلف ادامه خواهد داشت.