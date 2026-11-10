سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر ظرفیت مناطق آزاد در توسعه تعاملات گردشگری کشور‌های منطقه، از تدوین نقشه راه توسعه گردشگری مناطق آزاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، میثم صفرزاده در آیین افتتاح دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در کیش، گردشگری را فراتر از یک فعالیت اقتصادی و بستری برای شناخت متقابل ملت‌ها، تعامل فرهنگی و تقویت همگرایی منطقه‌ای دانست و افزود: کشور‌های عضو اکو با برخورداری از اشتراک تاریخی، تمدنی، فرهنگی و جغرافیایی، ظرفیت کم‌نظیری برای شکل‌گیری یک بازار مشترک و قدرتمند گردشگری دارند.

او با اشاره به ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران در پیوند بازار‌های گردشگری منطقه افزود: مناطق آزاد کشور، از سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان تا مناطق مرزی شمال، شمال غرب و شرق، علاوه بر کارکرد‌های اقتصادی، می‌توانند به کانون‌هایی برای تعامل فرهنگی و همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شوند.

صفرزاده با تشریح ظرفیت‌های گردشگری مناطق آزاد کشور، کیش را برخوردار از قابلیت‌های قابل توجه در حوزه گردشگری دریایی، ورزشی، سلامت و میزبانی رویداد‌های بین‌المللی دانست و گفت: قشم با جاذبه‌های طبیعی و میراث ارزشمند جوامع محلی، چابهار با سواحل بکر مکران و منطقه ارس با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، هر یک می‌توانند سهم مؤثری در توسعه گردشگری کشور و منطقه داشته باشند.

او توسعه گردشگری خانواده‌محور، ارتقای کیفیت زندگی و توجه به جوامع محلی را از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: توسعه گردشگری زمانی به پایداری منجر می‌شود که منافع اقتصادی و اجتماعی آن در زندگی مردم و جوامع محلی نیز نمایان باشد.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ظرفیت مناطق آزاد مرزی برای گسترش همکاری با کشور‌های همسایه افزود: ایجاد مسیر‌های مشترک گردشگری و تسهیل تردد مقاصد گردشگری ایران و کشور‌های منطقه، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه بازار گردشگری و افزایش تعاملات اقتصادی فراهم می‌کند.

او بر ضرورت مشارکت دفاتر خدمات گردشگری، شرکت‌های فعال در این حوزه و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: هدف این است که مناطق آزاد ایران به پایگاه‌های عملیاتی توسعه گردشگری کشور‌های منطقه تبدیل شوند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، ارتباط مؤثرتری با بازار‌های گردشگری کشور‌های همسایه برقرار کنند.

صفرزاده در ادامه از تدوین نقشه راه توسعه گردشگری مناطق آزاد در دستور کار دبیرخانه خبر داد و تصریح کرد: در این نقشه راه، مزیت‌های رقابتی هر منطقه شناسایی می‌شود تا با عبور از اقدامات پراکنده، زمینه برنامه‌ریزی هدفمند، شبکه‌ای و مبتنی بر ظرفیت‌های اختصاصی هر منطقه فراهم شود و مناطق آزاد در قالب مجموعه‌ای مکمل، در توسعه گردشگری ملی و منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند.

او با بیان اینکه آینده گردشگری منطقه در گرو همکاری و تعریف منافع مشترک است، ابراز امیدواری کرد: دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو اکو، فراتر از تبادل نظر‌های تخصصی، زمینه‌ساز تدوین برنامه‌های اجرایی مشترک و شکل‌گیری ارتباطات پایدار میان فعالان صنعت گردشگری کشور‌های عضو باشد.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان آمادگی این دبیرخانه را برای حمایت از شکل‌گیری و توسعه همکاری‌های گردشگری منطقه‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد کشور اعلام کرد.