به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمدرضا نقدی با بیان اینکه این مسابقه ها در دو مرحله برگزار می‌شود گفت: مرحله اول مربوط به رنکینگ دسته اول پاکت بیلیارد کشور است آغاز و تا ۲۲ آبان ادامه دارد.

وی افزود: در این مسابقه ها ۱۲۵ ورزشکار از سراسر کشور شرکت کرده‌اند.

رئیس هیات بولینگ و بیلیارد استان کرمانشاه گفت: مرحله دوم مسابقه ها که مربوط به رنکینگ دسته برتر پاکت بیلیارد است، طی روزهای ۲۰ تا ۲۶ آبان در کرمانشاه برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله از رقابت‌ها نیز ۶۴ ورزشکار دارای رنکنیگ برتر پاکت بیلیارد کشور حضور خواهند داشت.

نقدی با بیان اینکه این رقابت‌ها در بخش آقایان برگزار می‌شود، گفت: مسابقات در دو نوبت صبح و عصر در محل آکادمی مقصود (آب منطقه‌ای) برگزار خواهد شد.

به گفته این مسئول، از استان کرمانشاه بیش از ۲۰ ورزشکار در این رقابت‌ها حضور دارند.