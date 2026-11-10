به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیش‌ترین حجم عرضه‌های امروز بورس کالا به تالار سیمان اختصاص دارد. امروز ۲۲۲ هزار و ۷۵۰ تن سیمان عرضه می‌شود.

امروز ۱۷۴ هزار و ۲۶۶ تن محصول، شامل ۸۳ هزار و ۳۷۰ تن سیمان، ۵۶ هزار و ۱۵۴ تن قیر، ۱۸ هزار تن گوگرد، ۱۰ هزار و ۵۱۲ تن کلینکر، ۵ هزار نن مواد شیمیایی، یک هزار تن آهن اسفنجی و ۲۳۰ تن عایق رطوبتی هم در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۱۱۲ هزار و ۴۷۱ تن محصول است. این محصولات شامل ۸۰ هزار و ۷۳۶ تن مواد پلیمری، ۱۵ هزار و ۷۲۳ تن قیر، ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن گوگرد و ۲ هزار و ۲۱۲ تن مواد شیمیایی می‌شود.

تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۳۷ هزار و ۱۵۳ تن محصول است. ۳۳ هزار و ۷۳۰ تن فولاد، ۲ هزار و ۵۲۵ تن مس، ۵۹۸ تن آلومینیوم، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۸۰ تن مولیبدن از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار فرعی هم ۱۱ هزار و ۴۵۵ تن محصول روی میز فروش می‌رود