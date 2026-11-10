مدیر بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی گفت: حدود ۳ هزار زندانی در کارگاه‌های تولیدی و مشارکتی استان مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، امیرعباس طلابکی، در بازدید از انجمن حمایت زندانیان بردسکن گفت: رسالت بنیاد تعاون زندانیان، ایجاد اشتغال، مهارت‌آموزی و درآمدزایی برای زندانیان است تا علاوه بر کمک به تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌های خود، زمینه بازگشت موفق آنان به جامعه نیز فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت کارگاه‌های تولیدی در زندان‌های استان افزود: این کارگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی یا به‌صورت خودگردان توسط بنیاد تعاون راه‌اندازی می‌شوند و در حال حاضر در ۱۴ زندان خراسان رضوی زمینه اشتغال زندانیان فراهم شده است.

مدیر بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی با بیان اینکه پیش از اتفاقات سال گذشته حدود ۴ هزار و ۵۰۰ زندانی در کارگاه‌های اشتغال استان مشغول فعالیت بودند، گفت: پس از کاهش آمار اشتغال به دلیل اعطای مرخصی به زندانیان، از تیرماه روند توسعه مجدد فعالیت‌ها آغاز شد و اکنون حدود ۳ هزار زندانی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی مشغول به کار هستند.

طلابکی با تأکید بر ضرورت مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ایجاد فرصت‌های شغلی زندانیان تصریح کرد: بنیاد تعاون آمادگی دارد با همکاری مسئولان شهرستان‌ها و انجمن‌های حمایت زندانیان، طرح‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت و شرایط هر منطقه را بررسی و در صورت امکان برای اجرای آنها سرمایه‌گذاری کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان بردسکن برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی خانواده‌های زندانیان خاطرنشان کرد: طرح‌هایی از جمله راه‌اندازی بازار روز، کارگاه‌های خیاطی و سایر فعالیت‌های تولیدی متناسب با اقلیم و ظرفیت اقتصادی منطقه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

مدیر بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی از مسئولان شهرستان و انجمن حمایت زندانیان بردسکن خواست طرح‌های اقتصادی خود را همراه با برآورد اعتبار مورد نیاز، میزان اشتغال‌زایی و پیش‌بینی درآمد ارائه کنند تا زمینه بررسی و حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف بنیاد تعاون صرفاً ایجاد اشتغال در دوران تحمل حبس نیست، بلکه توانمندسازی زندانیان از طریق یادگیری مهارت و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت شغلی پس از آزادی است؛ موضوعی که می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت سالم زندانیان به جامعه کمک کند.