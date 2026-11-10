به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مرتضی قدیمی با بیان اینکه تا روز شنبه آسمان مناطق مختلف استان قسمتی ابری خواهد بود، گفت: در این بازه زمانی پدیده جوی خاصی در استان پیش‌بینی نمی‌شود، به‌جز فردا چهارشنبه که به‌ویژه در ساعت‌های بعدازظهر، افزایش ابر، افزایش موقت سرعت وزش باد و بارش ضعیف و پراکنده‌ای به شکل باران و در مناطق سردسیر به شکل بارش پراکنده برف رخ خواهد داد.

وی افزود: روند دما در اغلب مناطق استان طی روز‌های آینده افزایشی خواهد بود، ولی همچنان کمینه دما به‌ویژه در نوبت صبح می‌تواند منفی باشد.

قدیمی گفت: طی شبانه‌روز گذشته کمترین دما مربوط به نیک‌پی با منفی هفت درجه و بیشترین دما مربوط به چورزق با ۱۶ درجه سانتی‌گراد و دمای زنجان نیز بین منفی پنج تا ۱۰ درجه در نوسان بود.

کارشناس هواشناسی استان زنجان گفت: زنجان نیز با ثبت کمینه دمای منفی پنج درجه سانتی‌گراد بعد از اردبیل با منفی ۶ و ارومیه با منفی ۵.۴ درجه به عنوان سومین مرکز استان سرد کشور در شبانه‌روز گذشته بود.

قدیمی افزود: طی ۲۴ ساعت اخیر نیز بر اثر فعالیت سامانه بارشی ایستگاه اسلام‌آباد زنجان با چهار میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی استان را به ثبت رساند.