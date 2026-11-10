معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی از تصویب و بارگذاری برنامه درسی جدید رشته روزنامه‌نگاری در مقطع دکتری، پس از طی فرایند‌های دقیق کارشناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی اعلام کرد: برای نخستین بار در ایران، برنامه درسی جدید رشته روزنامه‌نگاری در مقطع دکتری، پس از طی فرایند‌های دقیق کارشناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و برای بهره‌برداری سراسری در سامانه آموزش عالی بارگذاری شد.

این دستاورد علمی که حاصل ماه‌ها تلاش تخصصی و کارشناسی در دانشکده علوم ارتباطات و گروه آموزشی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبائی است، به عنوان گامی راهبردی در راستای پاسخگویی به نیاز‌های نوین جامعه رسانه‌ای کشور و تحول در ساختار آموزش عالی مقطع دکتری محسوب می‌شود.

فرایند تدوین و نهایی‌سازی این برنامه درسی طی چندین مرحله ارزیابی فشرده در کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی و دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علم، تحقیقات و فناوری دنبال شد تا محتوایی متناسب با تحولات روز دنیای ارتباطات و استاندارد‌های پژوهشی تهیه شود.

با ثبت و بارگذاری رسمی این برنامه در سامانه آموزش عالی کشور، زمینه دسترسی و بهره‌مندی سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از سرفصل‌های نوین و استاندارد رشته روزنامه‌نگاری فراهم شده و این امر به همگام‌سازی آموزش این حوزه در سطح ملی کمک خواهد کرد.

صاحب‌نظران حوزه آموزش عالی بر این باورند که نوسازی و ارتقای برنامه‌های درسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، ابزاری کلیدی برای تربیت پژوهشگران کارآمد، توسعه نظری دانش رسانه و تقویت بدنه تخصصی رسانه‌های کشور در عصر تحولات نوین دیجیتال به شمار می‌رود.

معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی ضمن قدردانی از اهتمام ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات به‌ویژه دکتر عباس اسدی، عضو هیئت علمی گروه روزنامه‌نگاری، این موفقیت را نشان‌دهنده جایگاه پیشتاز این دانشگاه در مرز‌های دانش ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانست.