شهردار خرم آباد با اشاره به حدود ۶۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده در این شهر، از برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی و خرید دست‌کم ۲۰ دستگاه میدل‌باس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش بارانی بیرانوند در بازدید از وضعیت و امکانات حمل‌ونقل بار و مسافری با اشاره به تمرکز مدیریت شهری بر زیرساخت‌های ترافیکی و بازآفرینی شهری در دوره فعلی گفت: ترافیک یکی از مسائل اصلی خرم آباد است و تحول در حمل و نقل عمومی باید در کنار اقدامات هوشمندسازی، با تقویت ناوگان و توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری دنبال شود.

وی به برنامه نوسازی حدود ۶۰۰ تاکسی فرسوده و خرید حداقل ۲۰ دستگاه میدل باس اشاره کرد و افزود: تحقق این برنامه نیازمند استفاده از ظرفیت شهرداری، وزارت کشور و نمایندگان مجلس است.

شهردار خرم آباد، ساماندهی خودرو‌های شخصی فعال در جا به جایی مسافر را ضروری دانست و ادامه داد: فعالیت این خودرو‌ها باید در چارچوب ضوابط و سازوکار‌های نظارتی انجام شود تا امنیت مسافران و امکان رسیدگی به شکایات تضمین شود.

بارانی بیرانوند با تاکید بر افزایش نظارت بر عملکرد تاکسیرانان بیان کرد: درج مشخصات، تصویر و کد شناسایی رانندگان و همچنین راه ارتباطی برای ثبت شکایت در تاکسی‌ها می تواند اعتماد و احساس امنیت شهروندان را افزایش دهد.

وی، ساماندهی کرایه‌ها و جلوگیری از افزایش خودسرانه آن را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و گفت: توسعه پرداخت الکترونیک در تاکسی‌ها و حرکت به سمت ایجاد کارت شهروندی برای استفاده از اتوبوس، تاکسی و سایر خدمات شهری در دستور کار قرار دارد.

شهردار خرم آباد با اشاره به اهمیت سرویس مدارس، نظارت بر عملکرد این سرویس‌ها و جلوگیری از افزایش خودسرانه کرایه‌ها را ضروری دانست و افزود: ارائه خدمات به دانش آموزان و خانواده‌های آنان باید با دقت بیشتری دنبال شود.

بارانی بیرانوند همچنین از ضرورت برنامه ریزی برای توسعه خودرو‌های برقی و ایجاد زیرساخت‌های شارژ خبر داد و اضافه کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات موجود برای تامین خودرو‌های برقی و تجهیزات مورد نیاز استفاده کرد.

وی درباره اجرای طرح زوج و فرد خودرو‌ها نیز اظهار کرد: این طرح باید متناسب با شرایط واقعی ترافیک و محدوده‌های پرتردد شهر اجرا شود و تصمیم گیری در این زمینه نیازمند بررسی کارشناسی است.

شهردار خرم آباد تاکید کرد: استفاده از ظرفیت استانداری، نمایندگان مجلس، وزارت کشور و شبکه بانکی می تواند زمینه تحقق برنامه‌های مدیریت شهری و ایجاد تحول در خدمات حمل و نقل عمومی خرم آباد را فراهم کند.