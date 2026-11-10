به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست بررسی و هماهنگی برگزاری جایزه نوآوری در پهنه خلیج فارس ـ معین‌التجار و نمایشگاه جامع توسعه دریامحور با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اظهار داشت: اقتصاد دریامحور از ظرفیت‌های مهم توسعه استان است و تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌هایی همچون آبزی‌پروری، خرما و محصولات کشاورزی، با هدف افزایش ارزش افزوده و بهبود معیشت مردم دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر جایگاه تاریخی و اقتصادی معین‌التجار بیان کرد: اعتبار این شخصیت اقتصادی، شایستگی معرفی در قالب رویدادی ملی و بین‌المللی را دارد. این جایزه می‌تواند با شناسایی الگو‌های موفق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و حمایت از ایده‌های نوآورانه، به رونق اقتصادی و تقویت معیشت جوامع محلی کمک کند.

زارع همچنین با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد‌ها دستاورد‌های مؤثری برای توسعه استان و کشور به همراه داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به تأثیرات جنگ بر صنعت کشتی‌سازی و برخی طرح‌های نیمه‌تمام، از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان قدردانی کرد و گفت: بوشهر در نمایشگاه ملی توسعه دریامحور حضوری فعال خواهد داشت.