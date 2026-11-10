با توجه به فعالیت سامانه ناپایدار جوی تا روز پنجشنبه ۲۱ آبان، سازمان هواشناسی خراسان رضوی نسبت به وقوع روان‌آب و کاهش شدید دما در نقاط مختلف استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: پیش‌بینی می‌شود اوج بارش‌ها امروز و فردا اتفاق بیفتد که می‌تواند منجر به آب‌گرفتگی و سیلابی شدن مسیل‌ها شود.

آذر رضایی پور افزود:: همچنین انتظار می‌رود هم‌زمان با بارش‌ها، شدت و سرعت وزش باد در مناطق بادخیز افزایش یابد. از سوی دیگر، با آغاز افت محسوس دما، پیش‌بینی می‌شود دمای حداقل شبانه در مناطق کوهستانی به زیر صفر و در اکثر نقاط استان به کمتر از ۵ درجه سانتی گراد برسد که این پدیده منجر به تبدیل بارش‌ها به برف و باران مخلوط خواهد شد.

وی گفت:بر اساس آخرین آمار‌های ثبت شده، بیشترین میزان بارش در استان با ۱۴ میلی‌متر در شهر درگز و کمترین میزان در مشهد با ۳ میلی‌متر ثبت شده است.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته، شهر قوچان با ۳ درجه، سردترین و تایباد با ۲۹ درجه، گرم‌ترین شهر استان بوده است. دمای شهر مشهد نیز که دیروز بین ۹ تا ۲۴ درجه نوسان داشت، امشب در خنک‌ترین ساعت به ۴ درجه و فردا در گرم‌ترین ساعت با کاهش ۱۳ درجه‌ای نسبت به دیروز، به حدود ۱۱ درجه سانتی گراد خواهد رسید.