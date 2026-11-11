وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: جنگلداری اجتماعی علاوه بر حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی، زمینه مشارکت جامعه هدف بهزیستی در فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا را فراهم می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان افزود: مددجویان در مراحل مختلف این طرح از جمله تهیه بذر، تولید نهال، کاشت، نگهداری، بسته‌بندی و فروش محصولات مشارکت خواهند داشت.

کشاورز با بیان اینکه این طرح می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای جامعه هدف بهزیستی کمک کند، اظهار کرد: توسعه کار گروهی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اختصاص تسهیلات اشتغال‌زایی از دیگر ظرفیت‌های این برنامه است.

سیدجمال موسویان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم با اشاره به حمایت مسئولان ملی و استانی از اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان، گفت: این طرح فرصتی ارزشمند برای پیوند اشتغال‌زایی، توانمندسازی جوامع محلی و حفاظت و توسعه جنگل‌ها و مراتع است.

موسویان با تشریح ظرفیت‌ها و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح افزود: جامعه هدف بهزیستی می‌توانند در بخش‌های مختلفی از جمله جمع‌آوری و فروش بذر به منابع طبیعی، بذرکاری، تولید نهال، زراعت چوب، کشت و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و سایر فعالیت‌های مرتبط مشارکت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت همه گروه‌های اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی افزود: جنگلداری اجتماعی تنها یک برنامه حفاظتی نیست، بلکه بستری برای ایجاد اشتغال، درآمد پایدار، مشارکت مردمی و بهره‌مندی جوامع مختلف از ظرفیت‌های اقتصادی منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز پیوند توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف بهزیستی با حفاظت مشارکتی از منابع طبیعی و تحقق اشتغال سبز و پایدار در استان کهگیلویه و بویراحمد باشد.