در بازرسی از یک کارخانه، ۲۷۳ هزار و ۶۸ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در اصفهان به ارزش ۴۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و پیشگیری از عرضه غیرقانونی سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، از وجود مقادیری گازوئیل خارج از شبکه توزیع در یک واحد صنعتی مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و هماهنگی با مرجع قضائی، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه این اقدام، ۲۷۳ هزار و ۶۸ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارزیابی کارشناسان از ارزش سوخت کشف‌شده گفت: ارزش این فرآورده نفتی ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده و در این رابطه یک نفر شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شده است.

سردار حسنوند با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی از اولویت‌های پلیس است و مأموران انتظامی با رصد مستمر فعالیت‌های اقتصادی، با هرگونه تخلف در این حوزه برابر قانون برخورد خواهند کرد.