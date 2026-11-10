شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با اشاره به حضور مستمر مردم در ۲۵۴ شب گذشته، اتحاد و همبستگی ملی، بصیرت و آگاهی، توکل به وعده الهی و اقتدار نیروهای مسلح را از عوامل اصلی عبور از شرایط کنونی دانستند و تأکید کردند ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن عقب‌نشینی نخواهد کرد.