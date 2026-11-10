۲۵۴ شب ایستادگی؛ تأکید مردم بهارستان بر وحدت ملی و اقتدار ایران
دویست و پنجاه و چهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، در خیابانها، میادین و محلهای قرار شبانه شهرهای صالحیه، نسیمشهر و گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مردم ولایتمدار نسیم شهر با حضور در میدان هفت تیر ، گلستانی ها در پارک محدوده میدان امام شهید خامنه ای و مرد شهر صالحیه نیز با حضور در خیابان شهید محمد جهانآرا، بر تداوم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع، با اشاره به حضور مستمر مردم در ۲۵۴ شب گذشته، اتحاد و همبستگی ملی، بصیرت و آگاهی، توکل به وعده الهی و اقتدار نیروهای مسلح را از عوامل اصلی عبور از شرایط کنونی دانستند و تأکید کردند ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن عقبنشینی نخواهد کرد.