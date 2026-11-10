پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه ماسال از اعزام ۳۵ دانش آموز دختر متوسطه دوم از این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مهدی پارسا گفت: ۳۵ دانش آموز دختر متوسطه دوم از شهرستان ماسال با یک اتوبوس راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
وی افزود: در این سفر معنوی، دانش آموزان ماسالی به مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی و یادمانهای دوران دفاع مقدس در جنوب کشور بازدید میکنند.
سرهنگ پارسال گفت: اردوی راهیان نور فرصتی برای آشنایی دانشآموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای دفاع مقدس است.