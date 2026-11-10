فرمانده سپاه ماسال از اعزام ۳۵ دانش آموز دختر متوسطه دوم از این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

اعزام ۳۵ دانش‌آموز ماسالی به اردوی راهیان نور

اعزام ۳۵ دانش‌آموز ماسالی به اردوی راهیان نور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مهدی پارسا گفت: ۳۵ دانش آموز دختر متوسطه دوم از شهرستان ماسال با یک اتوبوس راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی افزود: در این سفر معنوی، دانش آموزان ماسالی به مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دوران دفاع مقدس در جنوب کشور بازدید می‌کنند.

سرهنگ پارسال گفت: اردوی راهیان نور فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های دفاع مقدس است.