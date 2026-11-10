دبیر کمیته شیر مدارس وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح تغذیه رایگان در مدارس یکی از طرح‌های حمایتی بسیار موفق و پربازده است، امسال با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و تأمین ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز آنها، طرح تغذیه رایگان مدارس ابتدایی دولتی افزایش یافته و تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین اسداللهی با اشاره به ارتقای برنامه‌های حمایتی از دانش‌آموزان گفت: علاوه بر برنامه ۳۰ نوبت شیر رایگان، ۳۰ نوبت میان‌وعده مغذی نیز برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است که این میان‌وعده‌ها ، شامل نان سبوس‌دار با تکه‌های خرما (نان خرمایی) و نان روغنی تهیه شده با شهد توت و خرما است که مطابق با استاندارد‌های بهداشتی دقیق تولید می‌شوند و در برخی استان‌ها نیز شیر و اقلام توزیعی با ویتامین D غنی‌سازی شده‌اند.

دبیر کمیته شیر مدارس وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر سلامت‌محور بودن این محصولات افزود : در ترکیب این نان‌ها از شکر صنعتی استفاده نشده است و شرکت‌های توانمند و قوی در حوزه تولید و توزیع نان در این طرح با ما همکاری می‌کنند.

وی در خصوص نحوه و فرایند آغاز توزیع گفت: توزیع تغذیه رایگان در استان‌های مختلف کشور در کنار شیر آغاز شده است و به‌تدریج سراسری خواهد شد ، همچنین روند تامین و توزیع شیر مدارس در ۲۵ استان کشور کلید خورده است و به‌زودی در سایر استان‌ها نیز تکمیل خواهد شد.