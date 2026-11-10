مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از بهره‌برداری طرح‌های آبیاری و زهکشی ۸ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی طرح گرمسیری در استان کرمانشاه با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

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به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، داود کامکار، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری و زهکشی اراضی طرح گرمسیری در استان کرمانشاه که به‌صورت ویدئوکنفرانسی در این شرکت برگزار شد، گفت: این طرح‌ها شامل سه بخش اصلی است.

وی افزود: بخش نخست شامل بند تنظیمی و سامانه انتقال آب رودخانه کردی‌قاسمان به تونل نوسود، بخش دوم شامل ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت‌های بشیوه، قلعه‌شاهین و جگیرلوی جنوبی به همراه ایستگاه‌های پمپاژ متناظر در طرح گرمسیری و بخش سوم شامل سازه آبگیر و تأمین آب ۳ هزار هکتار از اراضی ناحیه عمرانی زاگرس است.

کامکار با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۱۲ طرح دیگر تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: علاوه بر این، چهار طرح جدید نیز در همین بازه زمانی کلنگ‌زنی خواهد شد.

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