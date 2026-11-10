رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خراسان رضوی گفت: وظیفه اصلی ما حفظ و حراست از نیرو‌های مسلح است و ۹۹ درصد برنامه‌ها بر پیشگیری از وقوع جرایم و آموزش تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رضا چیتی امروز در اولین شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم نیرو‌های مسلح افزود: در بررسی پرونده‌ها یا صدور احکام، اهمیت و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم مدنظر قرار دارد تا نیرو‌ها حفظ شوند.

وی گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خراسان رضوی در سه سال پیاپی رتبه اول کشور را با ارایه آموزش‌های آگاه سازی و نظارت مستمر بدست آورده است.

چیتی افزود: همت این مجموعه بر آگاه‌سازی است که اگر این درست اتفاق بیفتد بسیاری از جرایم رخ نمی‌دهد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افزود: در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برخورد‌ها باید بسیار دقیق و عادلانه باشد، چراکه از یک طرف مردم و از طرف دیگر نیرو‌های نظامی و انتظامی قرار دارند.

چیتی گفت: نیرو‌های مسلح، انقلابی، معتقد و تابع ولایت فقیه و در همه عرصه‌ها فعال هستند و از نظام جمهوری اسلامی و کشور دفاع می‌کنند.