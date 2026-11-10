به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام جزئیات برخورد قانونی با خودرو‌های دودزا در پایتخت گفت: از ابتدای سال تاکنون معاینه فنی ۱۶۳۷ خودرو باطل شده است که از این تعداد، ۵۱۵ مورد فقط در مهرماه انجام شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی بیش از ۲۴ هزار فقره اعمال قانون برای خودرو‌های دودزا ثبت شده که بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ فقره آن مربوط به مهرماه است. این خودرو‌ها عمدتاً شامل وسایل نقلیه فرسوده، فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای نقص فنی در سیستم احتراق و اگزوز بوده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به نقش نقص فنی خودرو در بروز تصادفات تصریح کرد: هر گونه تغییر در ظاهر وسیله نقلیه که باعث کاهش ایمنی و احتمال تصادف شود و همچنین نقص فنی که باعث شود عملکرد فنی خودرو کاهش یابد نقص محسوب می‌گردد و در فصول سرد این نقص‌ها می‌توانند بسیار خطرساز باشند.

سردار موسوی‌پور نقص‌های فنی خودرو را به دو دسته تقسیم کرد و ادامه داد: نخست، نقص فنی مستمر که به‌دلیل فرسودگی قطعات و نبود سرویس دوره‌ای منظم ایجاد می‌شود؛ مانند ساییدگی لاستیک، خرابی لنت ترمز یا ضعف سیستم روشنایی. این نوع نقص‌ها معمولاً ناشی از بی‌توجهی راننده به وضعیت خودرو است. دسته دوم، نقص فنی حادث است که به‌طور ناگهانی رخ می‌دهد؛ مانند ترکیدگی لاستیک یا خرابی ناگهانی سیستم برق خودرو. این موارد معمولاً خارج از کنترل راننده‌اند، اما در تصادفات نقش جدی دارند.

وی انجام بازدید‌های دوره‌ای و دریافت معاینه فنی معتبر را یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این حوادث دانست و گفت: در مراکز معاینه فنی، علاوه بر بررسی وضعیت ظاهری خودرو مانند شیشه‌ها، آینه‌ها و برف‌پاک‌کن، بخش‌های آلاینده و سیستم‌های حساس‌تری مانند ترمز نیز به‌طور دقیق کنترل می‌شود. خودرو‌ها پس از چهار سال از تاریخ تولید باید سالانه برای دریافت معاینه فنی مراجعه کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با هشدار درباره افزایش تصادفات ناشی از نقص فنی خودرو در فصول سرد تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از سوانح رانندگی به دلیل بی‌توجهی رانندگان به سرویس دوره‌ای و مشکلات ناگهانی خودرو رخ می‌دهد. در فصل سرد، کاهش اصطکاک بین لاستیک و آسفالت باعث می‌شود خودرو برای توقف به مسافت بیشتری نیاز داشته باشد؛ بنابراین رانندگان باید به‌طور ویژه به بررسی عاج لاستیک در نیمه دوم سال توجه کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

سردار موسوی‌پور با اشاره به اهمیت اجرای قانون هوای پاک افزود: پلیس راهور تهران بزرگ با بهره‌گیری از گشت‌های محسوس و نامحسوس، دوربین‌های نظارتی و همکاری با سازمان محیط زیست و شهرداری تهران، طرح‌های مشترکی را برای شناسایی و برخورد با خودرو‌های آلاینده اجرا کرده است. هدف اصلی این اقدامات، کاهش سطح آلاینده‌های هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تهرانی است.

سردار موسوی پور از رانندگان خواست: سرویس دوره‌ای خودرو، بررسی لاستیک، ترمز و سیستم روشنایی، و دریافت معاینه فنی را جدی بگیرید و پیش از آغاز فصل سرد، وضعیت عاج لاستیک و ایمنی خودرو را کنترل کنید؛ زیرا بی‌توجهی به نقص فنی، علاوه بر آلودگی هوا، می‌تواند جان شما و دیگران را به خطر بیندازد.